Homens ateiam fogo a 2 ônibus em Guarulhos Dois ônibus foram incendiados na madrugada de ontem no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no primeiro caso, que ocorreu à meia-noite, dois homens em uma moto fizeram um motorista de 32 anos descer do ônibus antes de queimar o veículo da Viação Guarulhos na Rua Silvestre Peres de Freitas, no bairro de Taboão. O veículo seguia sem passageiros para a garagem da viação e fazia a linha 811 Parque Continental-Armênia. Em depoimento no 3º Distrito Policial, o motorista contou que os rapazes afirmaram pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e simularam estar armados, mas não o feriram. Logo em seguida, cerca de 20 minutos após a primeira ocorrência, dois homens em uma moto Honda vermelha, usando capacetes, fizeram um motorista de 45 anos sair de um ônibus, jogaram uma garrafa PET cheia de gasolina no veículo e riscaram um fósforo. Assim como no primeiro incêndio, a dupla também disse ser do PCC e mostrou uma arma ao motorista, sem o ferir. Os dois criminosos conseguiram fugir do local e ainda não foram encontrados. O segundo incêndio aconteceu na Rua Eduardo Fromer, no bairro de Vila Albertina. O boletim de ocorrência foi registrado no 4º DP.