Homens furtam sete pitbulls em sede de ONG no RJ A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa) foi alvo de um furto inusitado. Na madrugada desta segunda-feira, 12, cinco homens, munidos de escada e talhadeira, abriram um buraco no muro da instituição, em Benfica, na zona norte, e roubaram sete cães da raça Pitbull. A presidente da Suipa, Izabel Cristina Nascimento, ofereceu R$ 1 mil do próprio bolso pelos animais. No fim da tarde, todos foram devolvidos. Estavam na Favela do Jacarezinho, vizinha à instituição. Os funcionários acreditam que os ladrões obedeceram ordens dos traficantes, que não gostaram da movimentação da imprensa na localidade e mandaram soltar os cachorros. Os assaltantes tiveram trabalho na empreitada. Invadiram um canteiro de obras da prefeitura e renderam o vigia, Carlos Rubem Leite. Usaram a escada para alcançar o segundo andar da Suipa e abriram um buraco de cerca de quatro metros quadrados. Chegaram ao box em que estava Boi, um pitbull de 47 quilos. Depois de Boi, outros seis foram capturados - mais três machos, entre eles Hulk, e três fêmeas. Participação de funcionários "Eles levaram no mínimo duas horas para abrir o buraco. E sabiam que ali estavam os pitbulls, por isso não descartamos a participação de funcionários ou ex-funcionários da Suipa no roubo", comentou Izabel Cristina. A presidente da entidade acredita que os animais seriam usados em rinhas. "Eles são esterelizados assim que chegam à instituição e não servem para reprodução. Também recebem implantes de microchips. Não poderiam ser comercializados porque, se víssemos o cão na rua e desconfiássemos, teríamos a prova ao passar o leitor do microchip". Durante o dia, a Suipa chegou a receber informações falsas a respeito dos animais. Uma pitbull fêmea, grávida, foi abandonada próximo ao Shopping Nova América. "O rapaz que nos avisou queria a recompensa, mas só pagaríamos se todos fossem devolvidos". À tarde, quatro meninos, moradores do Jacarezinho, chegaram à instituição, levando Boi. Eles informaram que os animais estavam soltos na favela. A equipe da Suipa conseguiu resgatar três deles. Os outros três foram entregues por moradores, por volta das 17 horas. Os quatro garotos vão dividir a recompensa. A Suipa é uma instituição privada, fundada há 64 anos, que se mantém com doações. Oito mil animais ocupam uma área de 3 mil metros quadrados . Cento e cinqüenta funcionários, entre veterinários, enfermeiros, se revezam para tratar dos bichos.