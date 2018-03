Homens que fingiam ser da Receita Federal para dar golpes são presos Dois falsos fiscais da Receita Federal acusados de aplicar golpes em empresários de São Paulo e do ABC foram presos anteontem por investigadores da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo. A polícia chegou a Domingos Paonessa, de 66 anos, e a José Roberto Chiamarelli, de 44, após ser procurada por um empresário que desconfiou da dupla. O empresário contou aos policiais que foi procurado pelos acusados, que se identificaram como fiscais, na semana passada. Eles estavam bem vestidos e disseram que tinham disponíveis 300 televisores LCD, diversos notebooks e dois veículos Mercedes-Benz CLK apreendidos,que iriam a leilão oficial. O empresário aceitou a oferta de dez televisores LCD, cada um por R$ 2 mil, menos de 50% do valor de mercado. A data marcada para a retirada foi quarta-feira, em frente ao prédio da Receita, ao lado do Aeroporto de Guarulhos. Desconfiado do golpe, o empresário procurou a polícia antes do encontro. Após receber os R$ 20 mil, a dupla não foi buscar os produtos na Receita e tentou fugir. Paonessa e Chiamarelli foram presos e, segundo o delegado Fabiano Barbeiro, ainda tentaram subornar os policiais. A dupla foi autuada em flagrante por tentativa de suborno e corrupção ativa consumada, e vai responder pelos outros crimes cometidos. Segundo o delegado, a dupla já havia feito oito vítimas.