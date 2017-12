Homicídios caem no ES após volta parcial de policiais às ruas

RIO - Um novo balanço divulgado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol) neste domingo, 12, mostra que houve uma queda no número de homicídios no Estado após a volta parcial dos policiais militares às ruas. Hoje, o sindicato apurou a ocorrência de quatro mortes, totalizando 144 ao longo dos nove dias do motim no Espírito Santo. Ontem, foram registrados 12 homicídios no estado.

No nono dia de motim, 875 policiais militares voltaram ao trabalho entre o fim da tarde de sábado e o início da manhã deste domingo. A ordem pública no Estado, principalmente na Grande Vitória, é mantida por cerca de 3 mil soldados das Forças Armadas e agentes da Força Nacional de Segurança.