Honda faz recall de motos modelo CBR 1000RR

A Moto Honda da Amazônia está convocando os proprietários do modelo CBR 1000RR Fireblade a comparecerem a partir desta terça-feira, 8, às concessionárias da rede para a inspeção e, se necessário, a substituição gratuita do tanque de combustível. Veja também: GM Holden anuncia recall de Chevrolet Omega no Brasil Segundo a empresa, em algumas unidades do veículo, a solda do tubo de respiro do tanque de combustível poderá apresentar falha sob condições específicas de uso, sofrendo trincas que resultarão no vazamento de pequena quantidade de combustível. A previsão é de que a substituição do componente leve aproximadamente uma hora e trinta minutos, motivo pelo qual é recomendado o agendamento prévio nas concessionárias habilitadas à comercialização de motocicletas importadas. Os endereços e telefones poderão ser obtidos pelo 0800-552221 ou no site da Honda. Os números dos chassis que deverão atender o recall são: CBR 1000RR Fireblade ano/modelo 2006 - chassis: - JH2SC579*6M200001 a JH2SC579*6M200907 CBR 1000RR Fireblade ano/modelo 2007 - chassis: - JH2SC579*7M300001 a JH2SC579*7M301200