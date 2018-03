Hora de trocar de edredom O inverno que se aproxima pede um roupão quentinho e confortável para sair do banho. Na Zelo, há opções bem confortáveis e com preços ótimos. O modelo da Home Design, em plush, custa R$ 69 e o da marca Buddemeyer custa R$ 116. Os que levam a assinatura de Alexandre Herchcovitch saem por R$ 79, em cores como azul-marinho, cáqui e preto. Vendida com exclusividade pela rede paulistana, a linha de cama, mesa e banho do estilista tem ainda produtos como toalha de mesa, guardanapos de tecido e edredons. Metrô Tatuapé. 2941-6644.