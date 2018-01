Horário de verão começa no próximo dia 19 de outubro

O horário de verão terá início no dia 19 nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até 22 de fevereiro, os relógios deverão ser adiantados em uma hora em dez Estados e no Distrito Federal. A expectativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é diminuir o consumo de energia.

De acordo com registros do ONS, com uma hora a mais de luz natural, a demanda no horário de pico diminui 2.065 MW no subsistema Sudeste/Centro-Oeste e 630 MW no subsistema Sul, correspondendo a uma redução de 4,6% e 5,0%, respectivamente.

No ano passado, a adoção do horário especial permitiu economia de R$ 400 milhões. Segundo a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), neste ano São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal adiantarão os relógios em uma hora.

Desde 2008, o horário de verão começa no terceiro domingo de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro. A exceção ocorre quando o terceiro domingo de fevereiro coincide com o carnaval – nesse caso, o horário de verão termina no quarto domingo de fevereiro.