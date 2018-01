Horário de Verão deve começar somente após as eleições O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, disse nesta segunda-feira, 14, que o Horário de Verão deste ano deverá ser iniciado somente após o segundo turno das eleições, para não atrapalhar o processo eleitoral. Com isso, a mudança no horário, que normalmente acontece em meados de outubro (no ano passado começou no dia 16) deve ser postergada para o primeiro fim de semana de novembro. Rondeau salientou, porém, que o governo ainda não fechou uma data para o início do Horário de Verão 2006/2007. "Podemos antecipar, iniciar o Horário de Verão antes do primeiro turno, ou deixar para depois. A tendência é de iniciarmos no primeiro domingo depois do segundo turno", disse. Assim, como o segundo turno está marcado para o dia 29 de outubro, o Horário de Verão começaria a partir da zero hora do dia 5 de novembro. O procedimento de mudar a data do Horário de Verão por conta de eleições é rotineiro. Já aconteceu em outros anos a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).