Horário de verão faz banco abrir mais cedo A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, para assegurar o perfeito funcionamento do serviço de compensação nos Estados em que não vigorará o horário de verão, as agências bancárias deverão antecipar em uma hora o atendimento ao público. A regra não valerá, porém, para agências situadas em alguns municípios, incluindo as capitais e as principais regiões metropolitanas.