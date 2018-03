Horário de verão já está valendo no País Começou hoje o horário de verão. Os relógios tiveram de ser adiantados em uma hora a partir da meia-noite, na virada de ontem para hoje. O novo horário vale para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 15 de fevereiro. A estimativa é que no horário de pico haja economia energética de até 5%, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico.