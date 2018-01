Horário de verão termina no próximo fim de semana

Terminará no próximo fim de semana mais uma edição do horário de verão, que teve início no dia 14 de outubro do ano passado. À zero hora de domingo, dia 17, os relógios deverão ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste - o Norte e o Nordeste do País não entraram no esquema. No começo desta edição do horário de verão, o Ministério de Minas e Energia previa uma economia de mais de 2.000 MW, uma redução no consumo no horário de pico entre 4% e 5%. O resultado oficial deverá ser divulgado nos próximos dias. O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em 1931 e teve duração de cinco meses. Até 1967, a mudança no horário foi decretada nove vezes. Desde 1985, porém, o esquema vem sendo repetido sem interrupções, com diferenças somente nos Estados atingidos e no tempo de duração. No período de 2006 para 2007, o horário de verão teve início no dia 5 de novembro, em razão das eleições gerais naquele ano, e se estendeu por 112 dias, período menor, portanto, do que entre 2007 e 2008.