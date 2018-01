Horário eleitoral não altera cenário e Lula venceria no 1º turno A pesquisa Ibope divulga nesta sexta-feira, 18, pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostra o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto. Esse índice, um ponto acima da pesquisa realizada nos dias 7 e 8 de agosto, garantiria ao presidente o segundo mandato já no primeiro turno. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de agosto, já com as propagandas eleitorais gratuitas sendo veiculadas pelo rádio e pela TV. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin apareceu com 21%, mantendo o índice divulgado na pesquisa anterior. Heloísa Helena segue em terceiro lugar na corrida presidencial, com 12% das intenções de voto. A exemplo do tucano, a candidata do PSOL manteve o mesmo índice da pesquisa anterior. Cristovam Buarque (PDT), Luciano Bivar (PSL) e Eymael (PSDC) têm 1%. Rui Pimenta, do PCO, não atingiu 1% das inteções de voto. A soma dos indecisos, votos branco ou votos nulos chega a 17%, dois pontos abaixo com relação à pesquisa do início do mês. A pesquisa tem margem de erro de 2% para mais ou para menos. Foram ouvidos 2002 eleitores em 140 municípios do Brasil. Segundo turno e governo Numa simulação de segundo turno entre os candidatos Lula e Alckmin, o presidente também leva grande vantagem, com 53% ante 32 do tucano. O Ibope também aferiu o índice de avaliação do governo Lula. Os que consideraram o governo como bom ou ótimo totalizaram 41%. Aqueles que entendem o governo como regular somam 37%. Os que avaliaram o governo como ruim ou péssimo são 21%. Os que aprovam o governo são 57%, contra 34% de desaprovação.