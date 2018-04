Horário em rádio e TV começa terça, com presidenciáveis O horário eleitoral em rádio e televisão, definido pela Justiça Eleitoral, começa às 7 horas da terça-feira, dia 17. Terá candidatos à Presidência e à Câmara dos Deputados às terças, quintas-feiras e sábados. No rádio, serão apresentados às 7 horas e ao meio-dia. Na televisão, às 13 horas e às 20h30. O tempo total, de 50 minutos por bloco - o que dá um total de 1h40 por dia - será dividido por igual: 25 minutos para os presidenciáveis e outros 25 para as vagas para a Câmara.