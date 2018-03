Horário muda e voo da Air France deixa Guararapes às 21h10

Os passageiros que estavam na aeronave da companhia aérea Air France que, às 19h53 de sábado, 10, realizou um pouso não programado no Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, capital pernambucana, após uma alarme falso sobre a existência de uma bomba no interior do avião, seguirão viagem para a capital francesa, no voo 419 (Rio-Paris) às 21h10 deste domingo, 11, e não mais às 20h10, como havia informado, no meio da tarde, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Segundo a Infraero, os passageiros já estão na sala de embarque. O atraso de uma hora se deve a ajustes operacionais e não teve nenhum motivo atípico. A Polícia Federal, com a ajuda da Polícia Militar, encerrou às 13h50 a inspeção na aeronave. Os passageiros que embarcam no voo 419 são os mesmos que estavam no voo 443. Agora, a previsão de chegada à capital francesa muda para 10h50 de segunda-feira, 12. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), nem todos os 405 passageiros que estavam no voo 443 irão prosseguir viagem.