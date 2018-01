Hospital de Heliópolis faz mutirão de diagnóstico de hepatite O Hospital Heliópolis, no Sacomã, realiza no sábado, 25, o Mutirão de Hepatites, com a intenção de promover uma campanha de conscientização sobre a hepatite C, doença que infecta cerca de 170 milhões de pessoas no mundo. O horário de atendimento será das 8h às 14h, mas poderá ser estendido conforme a demanda. A ação vai contar com cerca de 20 profissionais de saúde que farão gratuitamente o exame rápido de diagnóstico da doença. A expectativa dos organizadores é que mais de mil testes sejam realizados. O objetivo será mostrar a importância do diagnóstico precoce, pois a hepatite C raramente provoca sintomas. Cerca de 90% dos infectados não sabem que estão com a doença e só descobrem quando o problema já está muito avançado, podendo apresentar quadros graves como cirrose ou câncer. A ação contará também com distribuição de materiais informativos com dados da hepatite C. De acordo com o Ministério da Saúde, há mais de dois milhões de pessoas infectadas no País - cerca de 1,5% da população. O Hospital Heliópolis fica na Avenida Almirante Delamare, 1.534, no Sacomã.