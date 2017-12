Hospital municipal recebe quatro vítimas do acidente da TAM A Prefeitura de São Paulo informou que quatro vítimas do acidente com o avião da TAM em Congonhas deram entrada, em estado grave, no hospital municipal do bairro do 1247896161 As vítimas estavam no prédio atingido pelo avião e não foram identificadas, segundo o coordenador da assessoria de imprensa da prefeitura. Segundo ele, quatro hospitais municipais estão em prontidão para receber vítimas. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, está no local do acidente, segundo o assessor. (Por Inaê Riveras)