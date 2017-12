Hospital Santa Mônica é implodido em Niterói, no RJ

SÃO PAULO - Foi implodido na manhã desta sexta-feira, 2, feriado de finados, o prédio do antigo Hospital Santa Mônica, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No local, será construído o Centro de Diagnóstico por Imagem de Niterói. O projeto é do Governo do Estado.

Ao todo, foram utilizados 150 kg de dinamite em diferentes pontos do edifício. A demolição durou cerca de 12 segundos.

Por causa da implosão, o trânsito ficou interditado entre 5 e 9 horas no trecho da Avenida Marquês do Paraná, nos dois sentidos, entre a Rua Doutor Celestino e encontro da Avenida Roberto Silveira e Rua Miguel de Frias. Nesse período, o trânsito das linhas de ônibus entre o Centro e Icaraí foi feito pela orla de Icaraí e Ingá.