Hotéis do Guarujá são alvos de ação do MPF O Ministério Público Federal em Santos entrou ontem com ação civil pública contra os hotéis Casa Grande e Delphin, do Guarujá. Os promotores querem que os estabelecimentos removam os restaurantes, exclusivos para hóspedes, da faixa de areia da Praia da Enseada. Segundo o MPF, a prática é um desrespeito à legislação ambiental e ao patrimônio da União. Os hotéis alegam ter autorização da prefeitura.