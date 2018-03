Hotéis lotados neste mês em SP

São Paulo tornou-se um dos mais importantes pontos turísticos do Brasil e o primeiro destino dos turistas brasileiros. Em setembro, a ocupação hoteleira foi a maior para o mês nos últimos 20 anos, 76,5%, segundo a São Paulo Turismo (SPTuris). Para este mês, a Secretaria Municipal de Turismo espera números mais animadores, com reservas em hotéis atingindo 100% - na quarta, o guia Lonely Planet colocou a capital entre as dez cidades do mundo que merecem uma visita. O motivo é a diversidade de eventos que ocorrerão nos últimos dias do mês. E o fim de ano deverá atrair mais de 500 mil turistas e movimentar cerca de R$ 570 milhões. Por causa do aumento significativo das taxas turísticas em setembro, 2008 deverá terminar com média de 70% de ocupação, índice recorde para o ano, que costuma registrar médias de 65% a 67%. São Paulo é palco para 90 mil eventos anuais e representa 75% do mercado de feiras do Brasil. O mito de que a capital é apenas um destino de negócios é desmentido por pesquisas da SPTuris. Apenas 40% dos visitantes procuram a cidade com esse objetivo. "São Paulo é uma cidade que dita moda e que trabalha para o desenvolvimento cultural do País", explica o presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho. O turista que vem a São Paulo geralmente é homem, com nível superior completo. A permanência na cidade costuma ser de três dias e ele gasta cerca de R$ 1 mil. O desafio da secretaria é uma permanência maior. "Trabalhamos a idéia do ?ficar mais um dia?", diz Carvalho. AGENDA A 32ª Mostra Internacional de Cinema deu início à temporada de grandes acontecimentos na cidade. Iniciado na sexta-feira, o evento traz 454 filmes e deverá atrair mais de 20 mil turistas. "Nosso público é bem variado. Não é privilégio gostar de cinema. São Paulo está na rota cultural do Brasil", explica o idealizador, Leon Cakoff. A agenda continua com a 28ª Bienal de Artes de São Paulo. Trabalhos de 40 artistas de 20 países serão expostos no prédio da Bienal, no Ibirapuera, a partir do dia 26. CARROS O circuito automobilístico do turismo paulista começará com o 25º Salão do Automóvel, do dia 30 a 9 de novembro, e culminará com a final do Grande Prêmio de Fórmula 1, em 2 de novembro. Mas o Grande Prêmio do Brasil é a maior atração do período. Segundo Carvalho, movimenta R$ 230 milhões. A SPTuris espera que 140 mil pessoas compareçam ao Autódromo de Interlagos nos três dias do evento. São esperados 85 mil turistas. "É um público de alto poder aquisitivo e, portanto, é o que deixa a maior receita." O Salão do Automóvel deve levar 650 mil pessoas ao Parque do Anhembi, 40% deles, turistas. Para o diretor de Feiras, Evaristo Nascimento, responsável pelo salão, é importante que a realização dos eventos receba o apoio de entidades de turismo. "O Salão dinamiza a economia da cidade." Aliar eventos à agenda cultural é o que garante o aumento da procura por São Paulo como destino turístico. Em 2008, pelo menos 12 milhões de visitantes terão passado por aqui. Só em outubro, serão 450 mil.