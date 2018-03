Hotel de Oscar Maroni é lacrado novamente O Oscar''''s Hotel, do empresário Oscar Maroni Filho, dono da boate Bahamas, foi lacrado novamente ontem pela Prefeitura, cumprindo decisão do juiz Edison Aparecido Brandão, da 5ª Vara Criminal. O pedido foi feito pelo promotor José Carlos Blat e se baseou no fato de que o estabelecimento não tem alvará de funcionamento. O Tribunal de Justiça do Estado havia liberado o uso do hotel no dia 7.