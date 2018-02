Humberto Costa tem festa de desagravo

Absolvido por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 5. Região (TRF-5), de participação no caso da chamada máfia dos vampiros, o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa (PT), foi o centro, ontem de uma festa para comemorar a reparação de um "equívoco judicial" que prejudicou sua carreira política. Palco do evento, o Clube Líbano, no Recife, estava decorado com faixas, banners, cartazes e adesivos que aludiam à agora reconhecida inocência de Costa. Regada a feijoada e maracatu, com a presença de amigos, militantes petistas, empresários e representantes do PC do B, PSB, PP, PTB e PV, a festa expressou o fortalecimento de Humberto Costa, que deve concorrer ao Senado.