Humberto Costa vai disputar vaga no Senado pelo PT de Pernambuco O ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, é o pré-candidato do PT ao Senado por Pernambuco. O anúncio foi feito ontem pelo presidente nacional do partido, José Eduardo Dutra. Costa e Dutra destacaram o gesto de desprendimento do ex-prefeito do Recife, João Paulo Lima e Silva, que desistiu da postulação, evitando assim a realização de prévias internas. "Quando sou general, comando, quando sou soldado, obedeço", resumiu Lima e Silva, que concorrerá à Câmara dos Deputados.