Humorista 'Shaolin' sofre grave acidente e está em estado crítico

SÃO PAULO - O humorista paraibano Francisco Josenilton Veloso, de 39 anos, o 'Shaolin', que trabalha para a TV Record, sofreu um grave acidente, à 0h40 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 19, ao bater o carro, um Pajero preto, placas MOW 9928, lateralmente contra um caminhão, placas MNB 8118, de Sapé (PB), na Alça Sudoeste da BR-230, próximo ao lixão, na região do Mutirão, em Campina Grande (PB), a 130 quilômetros da capital João Pessoa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não se sabe ainda a causa do acidente. Não chovia naquele momento e o motorista do caminhão - que estava vazio - fugiu do local abandonando o veículo. Funcionários do Hospital Regional de Campina Grande, para onde o humorista foi levado pelos bombeiros, afirmaram que Francisco chegou à unidade médica com traumatismo craniano grave e o braço esquerdo praticamente amputado.

Francisco foi transferido por uma ambulância para o Hospital Antonio Targino, especializado em atendimento a vítimas de acidentes. Ao chegar com o artista no Hospital Regional, a equipe de resgate disse aos médicos que o humorista estava sozinho no carro no momento do acidente. No Hospital Antonio Targino, uma equipe formada por neurologistas, ortopedistas e vasculares realizou a cirurgia, que durou cerca de três horas e terminou por volta das 4 horas (horário Brasília) desta quarta-feira, 19.

Os médicos conseguiram salvar o braço do humorista, evitando a amputação. 'Shaolin' continua internado em estado grave na UTI. O artista já participou de programas da televisão brasileira, como "Domingão do Faustão", "A Praça É Nossa", "Show do Tom" entre outros. Atualmente, faz parte do "Tudo é Possível" programa de entretenimento apresentado por Ana Hickmann. O humorista passava férias na Paraíba e estava em cartaz no estado com o espetáculo "Lula de Férias".

Acréscimo de informação às 6h07