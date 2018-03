Hyundai - Três novos modelos chegam até 2010 Em um ano, pelo menos três novos modelos que estão em exposição no estande da fabricante sul-coreana estarão à venda no Brasil. Além do sedã de luxo Genesis, que chega no primeiro trimestre, o hatch i30 vem para brigar com modelos como Fiat Punto e VW Polo. Ele estará nas lojas autorizadas no primeiro semestre do ano que vem com preços entre R$ 50 mil e R$ 55 mil. A perua derivada dele, a i30 CW, será vendida apenas a partir do segundo semestre e o preço deve girar em torno de R$ 70 mil. i30 CW Nova perua derivada do hatch i30 deve custar cerca de R$ 70 mil i30 O modelo chega ao Brasil no ano que vem. Para competir com modelos como o Polo, aposta em conforto e segurança GENESIS O sedã de luxo estará à venda até o final deste ano no Brasil. Com motor V6 de 290cv, deverá custar entre R$ 180 e R$ 250 mil