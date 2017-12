Iate de 44 metros afunda no Guarujá Um iate de 44 metros de comprimento afundou, na tarde de ontem, a 1 quilômetro de distância da Praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Os banhistas que se encontravam próximos do Morro da Península presenciaram tudo e ficaram assustados com o que viram. Em cinco minutos, a embarcação afundou. As três pessoas que estavam no interior da lancha, de nome Allegro, foram resgatadas por outras embarcações que passavam pela região - que também fica próxima da Ilha das Cabras. No fim da tarde, um barco de pesca desapareceu na Praia do Aguapeú, em Mongaguá. Um pescador chegou a ser resgatado pelos bombeiros, mas outro homem continuava desaparecido até o início da noite.