Ibama pede que vice explique casa na Mata Atlântica O Ibama vistoriou propriedade do candidato a vice-presidente Guilherme Leal (PV) na Bahia e solicitou apresentação de documentos que comprovem que o projeto teve licença ambiental. O imóvel fica entre Serra Grande e Itacaré, no sul baiano, numa área de Mata Atlântica. Segundo a Agência Brasil, o presidente do Ibama, Abelardo Bayma, afirmou que a fiscalização foi motivada por denúncia protocolada no escritório de Ilhéus. O candidato diz que "falsas denúncias" têm objetivos político-eleitorais e ressalta que "a instalação recebeu todas as licenças dos órgãos competentes". "Em nenhum momento Leal foi acusado por qualquer órgão fiscalizador de crime ambiental", diz nota do PV.