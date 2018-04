IBGE divulga banco de dados sobre nomes das cidades no País

RIO - O País tem 2,5 mil localidades com nomes de santos. Divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Banco de Nomes Geográficos do Brasil mostra que Santo Antônio é o favorito, com 236 menções. Em seguida, vêm São João (220 referências), São Francisco (127) e Santa Maria (118). O objetivo do trabalho do IBGE, que pode ser consultado pela internet, é ampliar o conhecimento sobre os nomes geográficos e padronizar as grafias para que se tornem oficiais.

Paraty (RJ), por exemplo, se escreve com "y" mesmo, e Ilhabela forma uma só palavra. Há informações sobre atividades econômicas, hidrografia, limites territoriais, sistema de transporte e aspectos cartográficos, entre outras. Por enquanto, o tema aspectos históricos só está disponível para municípios do Rio e do Paraná, mas está prevista para 2012 a inclusão dos Estados de São Paulo, Minas e Goiás.

O IBGE destaca alguns nomes "exóticos", como Boa Morte (MG), Pendura Saia (GO), Saco do Boi (MA), Lagoa do Cafundó (TO), Saco do Cocoruto (RS), Rola-Moça (MG), Vai-Quem-Quer (AM e PA) e Terra da Morte (AM).

Trata-se do primeiro banco de nomes geográficos do País, com informações sobre cerca de 55 mil localidades, entre municípios, vilas, povoados, rios, áreas de proteção ambiental e acidentes geográficos.

Há curiosidades como a origem do nome Volta Redonda (RJ). "A denominação foi dada em função do Rio Paraíba do Sul, pois a cidade encontra-se em torno de uma curva do rio, quase um semicírculo, origem do pleonasmo. Em 1941, o lugar foi escolhido para a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em plena Segunda Guerra, marcando o início de um novo ciclo econômico e também a industrialização do Brasil."

Já Varre-Sai, também no Rio, surgiu de um lembrete escrito na porta de um rancho que era ponto de parada dos viajantes de Minas, no local hoje ocupado pela sede do município. Segundo a placa, todos que ali parassem deveriam limpar o local antes de seguir caminho.

Quissamã é o único nome geográfico de município fluminense de origem africana. Originário do tupi, o nome Saquarema é uma referência ao cheiro desagradável das fezes de aves. Já Mangaratiba (RJ) vem das plantações de banana - em tupi, mangara significa ponta da banana, e tiba, lugar. Araruama, também no Rio, é o local onde as araras bebem água.