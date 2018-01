Ibirapuera ganha hoje tradicional fonte de Natal

O Parque do Ibirapuera inaugura este fim de semana a decoração de Natal. Hoje à noite, um show de luzes ao som de músicas natalinas será apresentado na fonte multimídia do parque. Serão realizadas duas sessões musicais por dia, patrocinadas pelo Grupo Pão de Açúcar, com duração de 30 minutos cada: das 20h30 às 21 horas e das 21h05 às 21h35. Amanhã é a vez da inauguração da árvore de Natal, oferecida pela Prefeitura e pelo Banco Santander. A árvore fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre os portões 3 e 10 do parque, e estará iluminada a partir das 20h30. Comandada por Hebe Camargo, a festa terá neve e queima de fogos. Este ano, aos pés da árvore, de 65 metros de altura, foi montado um painel eletrônico para veicular mensagens deixadas em uma urna no parque. As duas atrações poderão ser vistas até 6 de janeiro.