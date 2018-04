Ibope do debate fica em 4 pontos, contra 28 da Globo

No mesmo horário, com a transmissão ao vivo da partida válida pela semi-final da Copa Libertadores da América, entre São Paulo e Internacional, a Rede Globo alcançou 28 pontos de audiência. Cada ponto no Ibope equivale a cerca de 55 mil domicílios. Antes do debate, o programa Polícia 24 horas, da Band, atingia seis pontos de audiência.

As apresentações formais dos candidatos no início do debate derrubaram a audiência para apenas 2,5 pontos. Ao longo da primeira meia hora a audiência melhorou e atingiu pico de 5,5 pontos, chegando ao final do primeiro bloco a uma média de quatro pontos, uma audiência de cerca de 200 mil domicílios, contra 1,5 milhão ligados no futebol.