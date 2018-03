Ibope mostra que José Serra venceria no 1º turno O candidato ao governo de São Paulo, José Serra (PSDB), venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. É o que mostra a pesquisa Ibope divulgada hoje pelo Jornal Nacional. Serra tem 46% das intenções de votos, o petista Aloizio Mercadante 13%, e o ex-governador Orestes Quércia 9%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. Os candidatos Carlos Apolinário (PDT) registrou 2%, Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) 1%. Os demais candidatos não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 eleitores, em 62 municípios, nos dias 22 e 24. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral.