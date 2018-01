Idec diz que vítimas podem ser ressarcidas ''''Todas as pessoas que foram vítimas do apagão podem ser ressarcidas", diz o diretor jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues. O especialista destaca que isso vale também para eletrodomésticos que possam ter queimado por conta da pane elétrica. "A indenização pode ser pedida tanto à Eletropaulo quanto à Cteep, já que nenhuma pode isentar-se da responsabilidade." Segundo ele, para pedir o ressarcimento o ideal é apresentar a nota fiscal do aparelho, tanto para comprovar a posse do produto quanto o valor. "Apesar de ser difícil comprovar que o dano foi causado pelo apagão, os consumidores não podem abrir mão desse direito."