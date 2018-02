Ideli Salvatti vai disputar governo de SC O diretório estadual do PT em Santa Catarina homologou no sábado a pré-candidatura da senadora Ideli Salvatti (foto) ao governo do Estado. A confirmação do nome dela nas eleições de outubro e o enfoque às estratégias eleitorais foram alguns dos pontos debatidos na quarta edição do Congresso Estadual do PT. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou do evento e anunciou total apoio à candidatura de Ideli. Natural de Santo André (SP), a senadora ajudou a fundar o PT catarinense em 1980. Chegou ao Senado em 2003 com mandato até 2011 e foi a primeira mulher a representar SC na Casa.