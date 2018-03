Identificado 3º envolvido em quadrilha de bombeiros O delegado da 16ª Delegacia de Polícia, Carlos Augusto Nogueira Pinto, disse já ter identificado e pedido a prisão preventiva da terceira pessoa que participou do assalto ao empresário M.A.S., na quarta-feira, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os bombeiros Tito Lívio de Paiva França e Antonio Lázaro da Silva Franco, que vestiam camisetas da Polícia Federal, já estão presos e foram identificados através de fotografias feitas por uma equipe do Estado, publicadas nos principais veículos de comunicação. Os cabos bombeiros foram denunciados por colegas e se apresentaram na Delegacia Anti-Sequestro (DAS). O delegado suspeita ainda que outras duas pessoas façam parte da quadrilha. Ele não revelou o nome dos suspeitos para não prejudicar a investigação. Segundo Nogueira Pinto, o terceiro envolvido foi identificado na madrugada de ontem, com a ajuda de imagens gravadas pelo sistema de segurança de um restaurante próximo ao local do assalto. Diferentemente do que ele acreditava, o carro usado no assalto não foi comprado por essa pessoa. Tudo indica que o Honda Civic, placa JMS 2220, de Salvador, tenha sido comprado por Tito França, que nasceu e morou na capital baiana. O cabo comprou o carro e não passou os documentos para o seu nome.