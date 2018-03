Identificado suspeito de estuprar crianças Investigadores do 73º DP (Jaçanã), zona norte, identificaram ontem a pessoa que, nos últimos meses, teria estuprado pelo menos duas crianças no Jardim Fontalis. Oscar Alves de Jesus, de 43 anos, foi reconhecido pelas vítimas. Uma foto conseguida com a irmã do rapaz ajudou no trabalho. Agora, a polícia tenta localizar o suspeito.