Identificados mortos em colisão em MS Foram identificadas ontem as vítimas fatais da colisão ocorrida anteontem entre um caminhão e um ônibus, no trecho da BR-163 entre Campo Grande e Bandeirante, em Mato Grosso do Sul. Morreram o motorista do ônibus, José Roberto de Oliveira, de 47 anos, e os passageiros Flavia Barbosa Abreu, de 30, Valdecir Aparecido Merino, de 41, e Joaquim Marino Rodrigues dos Santos, de 51. Cinco pessoas ficaram gravemente feridas, e oito, levemente feridas.