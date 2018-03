Idosa acusa nora de tentar envenená-la com pedaço de bolo

SÃO PAULO- Uma aposentada de 74 anos procurou a polícia neste domingo, 26, para denunciar que sua nora, de 23 anos, teria tentado matá-la, ao colocar veneno em um bolo destinado a ela. O caso ocorreu em Franca, a 416 km da Capital.

A idosa contou à Polícia Militar que mora com o filho e a nora, e não tem boa relação com ela. No último sábado, 25, a mulher de seu filho comprou um pedaço de bolo na padaria e ofereceu para a aposentada. A senhora estranhou o recheio do bolo e não o comeu. Achando estar envenenado, chamou a polícia.

O pedaço de bolo foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia.