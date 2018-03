Idosa de 74 anos pode ter sido soterrada em desabamento Mais uma pessoa foi incluída na lista de possíveis desaparecidos no desabamento que abriu uma cratera na obra do metrô próxima à Marginal Pinheiros, em São Paulo. Abigail Rossi de Azevedo, de 74 anos, não foi localizada desde o acidente e seu filho teme que ela estivesse na rua Capri no momento do desabamento. Outros desaparecidos são o caminhoneiro Francisco Sabino Torres, que trabalhava na obra, e o condutor e o cobrador de uma van que passava na rua ao lado, Reinaldo Leite, de 44 anos, e Wescley da Silva, de 22. Além dos dois, segundo relatos de testemunhas, pelo menos duas pessoas estariam no veículo tragado pela cratera e até agora não localizado. A mulher do caminhoneiro, Maria Sinhazinha Torres, esteve no canteiro neste Sábado. Segundo ela, o marido seguiu para o trabalho no canteiro de obras às 6h30 de sexta-feira e não voltou. Os colegas do motorista relataram que o viram ao lado do caminhão, o primeiro a ser engolido pela cratera, pouco antes do deslizamento. Parentes e colegas do motorista e do cobrador da van permanecem no local e cobravam providências do prefeito Gilberto Kassab. Reinaldo Leite chegou a pedir socorro pelo rádio. 24 horas depois do acidente, os trabalhos de busca prosseguem em ritmo lento, com os bombeiros fazendo escavações manuais. Segundo os coordenadores do resgate, o risco de novos desabamentos dificultam a busca. Até a tarde deste sábado, ainda não havia sinal algum da van. Funcionários da cooperativa de transporte que opera o veículo, o sistema localizador GPS indica que a van estaria a mais de 20 metros de profundidade em algum ponto da Rua Capri.