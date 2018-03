Idosa lava garagem da casa onde guardava toneladas de lixo Após mais um caminhão com lixo ter sido retirado, nesta terça-feira, da casa da espanhola Violeta de Carvalho Martinez, de 70 anos, ela e seu filho lavaram a garagem do sobrado onde a idosa mora. Pela manhã, os agentes da subprefeitura de Pinheiros só conseguiram retirar um caminhão. Na segunda eles haviam retirado 24, com 250 toneladas -, pois ela apareceu com seu advogado e impediu que a ação continuasse. ?Por se tratar de um imóvel particular e com a presença da dona, não havia embasamento legal para continuarmos a ação. Estamos aguardando uma decisão judicial?, disse Ricardo Vendramel, assessor de Imprensa da subprefeitura de Pinheiros. O mau cheiro ainda era forte no local. A reportagem do Estado conseguiu entrar até a sala da casa, onde não havia mais entulho, mas foi impedida pela dona de subir até o sótão, onde ainda há muito lixo guardado. Violeta irá recorrer na Justiça para que devolvam os seus ?pertences?. ?Quase desmaiei quando vi tudo indo embora. Levaram tanta coisa minha que está fazendo tanta falta.?