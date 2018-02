Idoso é atacado por pitbull na zona leste de SP Dois cães da raça pitbull atacaram um idoso, no início da manhã desta quinta-feira, 01, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, os cães estavam soltos na rua. Eles teriam escapados da empresa Losango, localizada na altura do número 1.333 da Rua Ioneji Matsubayashi. O ataque foi por volta das 6h15. A vítima teve ferimentos nos braços e nas pernas e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina.