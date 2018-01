Idoso é encontrado morto no Jardim Botânico, no Rio

SÃO PAULO - O corpo de um homem de 90 anos foi encontrado por volta das 9 horas desta segunda-feira, 19, numa tubulação no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no endereço indicado encontrou a vítima sem vida. O corpo do idoso foi retirado do local cerca de três horas depois. Ainda não há informação sobre o que teria causado a morte do homem.

O caso é investigado pela 15ª DP, na Gávea.