Igreja de padre Júlio Lancellotti é assaltada Dois rapazes assaltaram na madrugada deste sábado a Igreja de São Miguel, no bairro do Belenzinho, zona leste. A paróquia é comandada pelo padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Menor. Por volta das 3h40, Wagner Luis Sandrini e Marcelo Eduardo Almeida arrombaram a secretaria da igreja, que fica na Rua Taquari, 1.100. No local, roubaram artigos religiosos, um alarme e R$ 218,00. Ao sair, policiais militares que passavam pelo local desconfiaram da atitude suspeita e os dois foram presos em flagrante. Além dos produtos e do dinheiro roubado, a polícia encontrou com os ladrões mais R$ 2.338,00. Segundo policiais do 8.º Distrito Policial (Brás), onde a ocorrência foi registrada, o padre Júlio foi chamado e reconheceu seus objetos. O padre é admirado por seu trabalho de auxílio e amparo a menores carentes, principalmente internos da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem). Padre Júlio não foi localizado pela reportagem do Estado. Na paróquia, a informação é que ele não queria falar sobre o assunto.