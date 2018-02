Igreja é condenada após religiosa cair durante culto no Rio

SÃO PAULO - A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$ 3 mil de indenização a uma religiosa que caiu durante um culto religioso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A decisão é da 1ª Câmara Cível do Tribunal.

Maria Belliene Almeida contou que, no dia 11 de fevereiro de 2006, os pastores do culto pediram que todos subissem ao altar para que fossem abençoados. Ao descer as escadas do templo, ela caiu após tropeçar em um fio que estava solto e sofreu diversas lesões.

O pedido de indenização foi julgado improcedente na 1ª Instância. Ela recorreu e os desembargadores decidiram condenar a igreja a pagar a indenização. Eles entenderam que "grande parte do público frequentador de cultos religiosos é constituído, durante o horário comercial, de pessoas idosas, crianças e deficientes físicos e, portanto, as entidades devem fornecer a segurança necessária aos participantes."

Segundo o relator do processo, desembargador Maldonado de Carvalho, "é evidente que em rituais dessa natureza, onde o público é atraído para participar das coreografias de cunho artístico-religioso, assumem as entidades promotoras a responsabilidade pelos danos materiais e morais que porventura venham a ser causados aos fiéis", afirmou.