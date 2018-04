IISS vê País com visão estratégica ultrapassada De acordo com o levantamento do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) sobre a situação das fronteiras no Brasil, a pobreza afeta 42% da população na Amazônia, ante apenas 28% em média no resto do Brasil. Apenas um terço da população que vive na região do mundo com mais recursos hídricos tem acesso a água limpa.