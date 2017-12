Ilha dos Frades vai a leilão na Bahia

SÃO PAULO - Uma terreno com 1,9 milhão de metros quadrados na Ilha dos Frades, em Salvador, na Bahia, está na lista do leilão que o Tribunal Regional do Trabalho da 5 ª Região irá realizar nesta quarta-feira, 8. O local, onde fica a Fazenda Loreto, é avaliado em R$ 10 milhões e será usado pelo proprietário - não revelado - para quitar débitos trabalhistas.

A fazenda está localizada na Mata Atlântica e, não bastassem o mar azul e a natureza exuberante, abriga uma capela erguida no século 19. A construção é rodeada por um cais de pedra e cinco casas conjugadas de pedra e cal, construídas em arquitetura antiga. Há ainda duas casas menores para moradia de funcionários e outra para armazenamento de material, além de uma quadra poliesportiva.

Segundo o TRT, a Fazenda Loreto já esteve em outros leilões. Em outubro de 2011 seria entregue depois que o proprietário perdeu uma disputa judicial, mas o autor da ação, que havia aceitado o imóvel como parte do pagamento, desistiu do negócio.

O pregão do TRT possui 221 lotes, como maquinário de confecção de roupas, móveis, veículos, obras de arte entre outros.