Imigrante senegalês é agredido no RS

PORTO ALEGRE - Um imigrante senegalês foi roubado e teve partes do corpo queimadas enquanto dormia no centro de Santa Maria, na região central do Estado. Cheikh Oumar Foutyou Diba, 25, dormia em um colchão quando acordou em chamas. Ele teve queimaduras nas pernas, mas passa bem. O crime ocorreu no sábado, 12.

A Polícia Federal investiga o crime. Segundo relatou aos atendentes, Diba, que é vendedor ambulante de bijuterias, dormia na rua porque havia perdido o horário de entrada em um albergue. Ele relatou que os agressores eram em três, mas acordou quando eles já estavam fugindo.

Além de sua mercadoria, os criminosos ainda levaram dele um par de tênis e cerca de R$ 500 em dinheiro.