Imigrantes tem Operação Comboio por falta de visibilidade A Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, está operando pelo sistema de comboio, devido à falta de visibilidade, que alcança, neste momento, apenas 65 metros na Interligação do Planalto. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes bloqueou o pedágio por volta das 13h30 desta terça-feira. Na Operação Comboio, um grupo de carros é guiado por equipes da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto em que a neblina não prejudique mais a visibilidade dos motoristas. A Rodovia Anchieta continua operando normalmente, por enquanto. Os call boxes, postos de comunicação espalhados pelas rodovias da Ecovias, continuam sem comunicação entre os quilômetros 46 e 65 da Via Anchieta e nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangôni. Veículos de inspeção da empresa realizam rondas constantes nas rodovias para auxiliar os motoristas, que podem se comunicar com a Ecovias pelo telefone 0800.97878.