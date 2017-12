IML divulga nomes dos mortos em incêndio na creche de Minas

O Instituto Médico Legal de Janaúba, no interior de Minas Gerais, informou na tarde desta quinta-feira, 5, que todas as crianças mortas no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente tinham 4 anos. O vigia do local, Damião Soares dos Santos, jogou álcool nos alunos e nele mesmo e, em seguida, ateou fogo.

As crianças são Juan Pablo Cruz dos Santos, Luiz Davi Carlos Rodrigues, Ruan Miguel Soares Silva, Ana Clara Ferreira Silva, Renan Nicolas Santos Silva, todos de 4 anos. No final da noite, foi confirmada a morte da professora Heley de Abreu Silva Batista. de 43 anos.

+++ Vigia ateia fogo em creche e 4 crianças morrem em Minas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O agressor, de 50 anos, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas mais tarde. Além das vítimas fatais, mais de 40 pessoas ainda estão internadas em estado grave em hospitais da cidade e da região.

De acordo com a Prefeitura de Janaúba, Santos era funcionário da escola há 9 anos. Ele tirou férias de junho a agosto e, quando voltou, em setembro, alegou problemas de saúde. O homem foi à escola hoje para entregar o atestado médico para a diretora. Ainda de acordo com os bombeiros, ele tinha problemas mentais.

Viaturas, bombeiros e policiais militares e civis de ao menos cinco cidades foram acionados para o resgate.

Comunicado da Prefeitura de Janaúba

O Município de Janaúba decretou sete dias de Luto Oficial em solidariedade a todas as famílias envolvidas no acontecimento dessa manhã. A administração municipal disse que manifesta profunda preocupação com o episódio e direcionou todos os seus esforços para atender os envolvidos e amenizar, de alguma forma, a dor que acomete a todos.

A Prefeitura disse, também, que disponibilizará um ônibus, que vai sair da rodoviária de Janaúba às 6 horas desta sexta-feira, 6, para levar doadores do município de Janaúba até o hemocentro regional de Montes Claros, cidade a 135 km.