IML identifica 15 presos mortos em incêndio em cadeia de MG

O IML identificou 15 dos 25 presos que morreram em um incêndio na cadeia de Ponte Nova, em Minas Gerais, na madrugada de quinta-feira, 23. Por volta da 1 hora, detentos de uma gangue que disputava o controle da cadeia conseguiram chegar ao corredor e atearam fogo em colchões, provocando um grande incêndio em uma das celas, onde estavam os 25 presos que morreram carbonizados. Presos põem fogo em cadeia e 25 morrem em Minas Famílias ficam sem notícias Aécio abre processo para apurar mortes em prisão de MG A Secretaria de Estado de Defesa Social divulgou o nome dos presos identificados até a tarde desta sexta-feira, 23. São eles: Antônio Henrique Barbosa, de 38 anos; Bruno da Silva Simplício, de 22 anos; Carlos Alexandre Nazário, de 25 anos; Dalton Arlei Felício, de 19 anos; Francisco Gomes Bueno, de 37 anos; Giovani Inez, de 30 anos; Gleison Geraldo Inez, de 25 anos; José Adriano Monteiro, de 23 anos; Juarez Lopes Duarte, de 59 anos; Márcio Sales Vitorino, de 27 anos; Pedro Paulo Felício Flores, de 38 anos; Ricardo Gomes Dias, de 29 anos; Romário Fernandes de Sales, de 31 anos; Ronaldo Francisco Santana da Silva, de 25 anos; e Severino dos Santos Custódio, de 28 anos. Nesta sexta, deputados da CPI do Sistema Carcerário fazem uma visita à penitenciária para acompanhar de perto as investigações sobre a morte dos presos. O governo de Minas anunciou, também nesta sexta, que é possível as famílias dos presos mortos em Ponte Nova, "pleitearem indenização considerando que são presos sob custódia do estado." Questionado sobre como as famílias poderiam solicitar as indenizações, ele afirmou: "eu quero crer é que aqueles presos que estão sob a custódia do Estado impõe ao Estado o dever de mantê-los bem e saudáveis". Campos afirmou, que "o Estado tem o dever e busca preservar, no limite das suas forças, todo aquele que tem sob sua custódia. Todo o esforço da Defesa Social tem sido inclusive no sentido de dar um tratamento de dignidade ao preso sob sua custódia". Superlotada, a cadeia, com capacidade para 87 presos, abrigava 173 no momento da confusão. Segundo a Secretaria de Defesa Social (Seds) de Minas, pela manhã foi lavrado auto de flagrante indicando 20 detentos que seriam os líderes do motim. O alvo principal do grupo seria Cleverson Alexandre da Cruz, o Clesinho, preso da cela 8 e rival do traficante Wanderson Luiz Januário, o Biju.