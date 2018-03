IML identifica corpos de pilotos de Airbus da TAM Os corpos do piloto e do co-piloto do jato Airbus da TAM que bateu em um prédio da empresa ao tentar pousar em São Paulo em 17 de julho foram identificados pelo Instituto Médico Legal. Das 199 vítimas fatais do acidente, 194 já foram identificadas, informou em comunicado a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os corpos do piloto Kleyber Aguiar Lima e do co-piloto Henrique Stephanini di Sacco foram identificados neste domingo, divulgou a secretaria em comunicado à imprensa. Junto com eles, o IML identificou os corpos de Christine Alias de Souza, Carlos Gilberto Zanotto, Décio Távola, Marli Pedro dos Santos, Ângela Dorneles Haensel, Demetrio Prior Travessa e Angélica Rojek, informou a secretaria.