IML já identificou 4 pessoas Até as 22h40 de ontem, quatro corpos haviam sido identificados. O do piloto Paulo Roberto Montezuma Firmino, do co-piloto Alberto Soares Júnior, e do casal Lucas e Ana Maria Lima Fernandes. Uma equipe de 20 pessoas iria trabalhar de madrugada para concluir as identificações. Os corpos do piloto, do co-piloto e de Ana Maria foram identificados pela impressão digital e o de Lucas, pela fotografia levada por um irmão dele. A equipe é chefiada pelo médio Celso Perioli, que coordenou o trabalho de reconhecimento das vítimas do acidente da TAM.